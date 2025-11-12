Медики с помощью наземного дрона вывезли двух раненых с позиций под ударами врага – видео
Военные медики провели операцию "СКИТЛС" – эвакуировали с позиции двух тяжелораненых бойцов с помощью наземных роботизированных комплексов. Детали операции показал первый отдельный медицинский батальон.
Бойцов эвакуировали по очереди с перерывом в полтора-два часа. Общая длина маршрута составила 84 км (21 км в один конец), а миссия длилась шесть часов и 50 минут.
НРК двигался со средней скоростью 14 км/ч, и максимально развивал 40 км/ч.
Враг поразил FPV-дроном роботизированный комплекс во время загрузки второго раненого. Но военный не пострадал благодаря бронированной капсуле, а НРК продолжил движение.
"Бойцы поочередно были эвакуированы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они продолжают лечение на следующем этапе – их жизни ничего не угрожает", – отметили в батальоне.
- Впервые о подобной эвакуации НРК стало известно 4 ноября. Раненый военный провел в оккупации 33 дня и только с седьмой попытки его удалось забрать.
- 6 ноября президент наградил бойцов, которые провели уникальную эвакуацию раненого с помощью наземного дрона.
