Провел 33 дня с ранением в оккупации: военные эвакуировали бойца роботом – видео

Эвакуация раненого длилась почти шесть часов, роботизированный комплекс был дважды поврежден

Кадры операции "ГВЕР" (скриншот видео)

Из оккупированного населенного пункта на одном из направлений фронта с помощью наземных роботизированных комплексов удалось эвакуировать военного, который пробыл там более месяца с тяжелым ранением. Детали операции "ГВЕР" рассказали в первом отдельном медицинском батальоне.

С момента тяжелого ранения и наложения турникета до момента эвакуации прошло 33 дня. За этот период были осуществлены шесть неудачных попыток, во время которых были потеряны шесть наземных роботизированных комплексов. Четыре из них – техника смежных подразделений.

Седьмая попытка эвакуации из временно оккупированного россиянами населенного пункта завершилась успехом. Общая длина маршрута составляла 64 км, из которых 37 км – с поврежденным колесом.

Миссия по эвакуации длилась 5 часов 58 минут. Средняя скорость НРК во время миссии составляла 13 км/ч, а максимальная – 29 км/ч.

Во время продвижения к раненому военному роботизированный комплекс был поражен противопехотной миной. На обратном пути к точке передачи россияне атаковали НРК дроном, но благодаря бронированной капсуле раненый не пострадал.

"Боец был эвакуирован, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он продолжает лечение на следующем этапе – его жизни ничего не угрожает", – сообщили в медицинском батальоне.