ГУР показало видео операции в Покровске, к спецназовцам пробились дополнительные силы
В Покровске Донецкой области "Спецподразделение Тимура" Главного управления разведки Минобороны получило усиление и продолжает оборонительную операцию. Об этом сообщило ГУР и показало уникальные кадры боевой работы в городе.
"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", – сообщила разведка.
Так, в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов Покровска продолжается операция украинских сил, идут ожесточенные бои с оккупантами.
Спецназовцы пытаются ликвидировать попытки врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.
Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР, однако ради безопасности личного состава детали операций не раскрываются.
- 31 октября стало известно, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска. Ею руководит лично Буданов.
- 1 ноября российское Минобороны заявило, что в районе Покровска якобы была сорвана попытка десанта спецназовцев ГУР. Однако это фейк и очередная российская провокация.
- Сырский подчеркнул, что россияне не окружили и не блокировали Покровск. К уничтожению и вытеснению оккупантов из города привлечены спецназовцы.
- 3 ноября в Покровске продолжалась зачистка от россиян. На севере города удалось остановить расширение присутствия россиян и не допустить перерезания дороги.
