ГУР показало видео операции в Покровске, к спецназовцам пробились дополнительные силы

В Покровске Донецкой области "Спецподразделение Тимура" Главного управления разведки Минобороны получило усиление и продолжает оборонительную операцию. Об этом сообщило ГУР и показало уникальные кадры боевой работы в городе.

"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", – сообщила разведка.

Так, в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов Покровска продолжается операция украинских сил, идут ожесточенные бои с оккупантами.

Спецназовцы пытаются ликвидировать попытки врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР, однако ради безопасности личного состава детали операций не раскрываются.

Фото: ГУР