В Покровске Донецкой области "Спецподразделение Тимура" Главного управления разведки Минобороны получило усиление и продолжает оборонительную операцию. Об этом сообщило ГУР и показало уникальные кадры боевой работы в городе.

"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", – сообщила разведка.

Обороной Покровска командует Сырский, основные усилия россиян на этом городе – Зеленский

Так, в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов Покровска продолжается операция украинских сил, идут ожесточенные бои с оккупантами.

Спецназовцы пытаются ликвидировать попытки врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР, однако ради безопасности личного состава детали операций не раскрываются.

ГУР показало видео операции в Покровске, к спецназовцам пробились дополнительные силы
Фото: ГУР
  • 31 октября стало известно, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска. Ею руководит лично Буданов.
  • 1 ноября российское Минобороны заявило, что в районе Покровска якобы была сорвана попытка десанта спецназовцев ГУР. Однако это фейк и очередная российская провокация.
  • Сырский подчеркнул, что россияне не окружили и не блокировали Покровск. К уничтожению и вытеснению оккупантов из города привлечены спецназовцы.
  • 3 ноября в Покровске продолжалась зачистка от россиян. На севере города удалось остановить расширение присутствия россиян и не допустить перерезания дороги.
