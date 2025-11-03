Обороной Покровска командует Сырский, основные усилия россиян на этом городе – Зеленский
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Основные усилия оккупантов сосредоточены в Покровске Донецкой области – обороной этого города сейчас руководит непосредственно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
Он сообщил, что в Покровске продолжаются бои: там находится от 260 до 300 оккупантов, но продолжаются зачистки.
Глава государства отметил, что 50% всех российских управляемых авиабомб, которые сейчас применяют на поле боя, приходятся на именно на Покровск, и 26-30% всех боевых действий на фронте происходят именно в этом городе
Обороной города занимается главком ВСУ Сырский, который находится на поле боя, добавил президент.
