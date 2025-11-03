Обороной Покровска командует Сырский, основные усилия россиян на этом городе – Зеленский
Иллюстративное фото: Назар Волошин

Основные усилия оккупантов сосредоточены в Покровске Донецкой области – обороной этого города сейчас руководит непосредственно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Он сообщил, что в Покровске продолжаются бои: там находится от 260 до 300 оккупантов, но продолжаются зачистки.

Читайте также
Сценарии войны: "последний рывок" Путина на Покровск и возможные последствия

Глава государства отметил, что 50% всех российских управляемых авиабомб, которые сейчас применяют на поле боя, приходятся на именно на Покровск, и 26-30% всех боевых действий на фронте происходят именно в этом городе

Обороной города занимается главком ВСУ Сырский, который находится на поле боя, добавил президент.

  • В обед 3 ноября 7 корпус ДШВ сообщил, что в Покровске продолжается операция по зачистке от российских оккупантов. В Мирнограде ситуация напряженная, но не угрожающая.
  • Тем временем Сырский приказал усилить подразделения в Донецкой области личным составом и вооружением, в частности беспилотниками.
Владимир ЗеленскийфронтПокровскалександр сырский