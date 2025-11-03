В Покровске идет зачистка от россиян. Врага фиксируют на подступах к Мирнограду – видео

На севере Покровска удалось остановить расширение присутствия россиян и не допустить перерезания дороги

Подбитый российский танк (Иллюстративное фото: t.me/corps7DSHV)

По состоянию на 13:00 03 ноября в Покровске продолжается операция по зачистке от российских оккупантов. В Мирнограде ситуация напряженная, но не угрожающая, сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

"Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", – отметили военные.

Силам обороны удалось за последние несколько дней создать возможности для пополнения войск в Покровске дополнительной живой силой и техникой. За 2 ноября в городе были убиты 19 россиян.

Для противодействия оккупантам военные продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

Также российских солдат зафиксировали на подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда. Однако, по словам военных, количество их незначительное – около 10 человек. Продолжается работа по их ликвидации.

"Оборона города уже пополнена дополнительными силами. Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации", – резюмировали в ДШВ.