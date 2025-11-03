У Покровську триває зачистка від росіян. Ворога фіксують на підступах до Мирнограда – відео

На півночі Покровська вдалося зупинити розширення присутності росіян та не допустити перерізання дороги

Підбитий російський танк (Ілюстративне фото: t.me/corps7DSHV)

Станом на 13:00 03 листопада у Покровську триває операція із зачистки від російських окупантів. У Мирнограді ситуація напружена, але не загрозлива, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", – зазначили військові.

Силам оборони вдалося за останні кілька днів створити можливості для поповнення військ у Покровську додатковою живою силою та технікою. За 2 листопада у місті були вбиті 19 росіян.

Для протидії окупантам військові продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Також російських солдатів зафіксували на підступах до південно-східних околиць Мирнограду. Однак, за словами військових, кількість їх незначна – близько 10 осіб. Триває робота по їх ліквідації.

"Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації", – резюмували в ДШВ.