Оточення та блокування Покровська й Мирнограду немає, залучено спецпризначенців – заява Сирського

Головком ЗСУ повідомив, що у Покровську працюють зведені групи Сил спецоперацій, ВСП, СБУ, й інших частин Сил оборони, зокрема ГУР

Фото: Telegram Олександра Сирського

Росіяни не оточили й не блокували Покровськ та Мирноград, до знищення та витіснення окупантів залучено спецпризначенців, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи на цьому напрямку.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", – розповів воєначальник.

Він розповів, що продовжується комплексна операція зі знищення та витіснення загарбників з Покровська: "основний тягар" лежить на плечах підрозділів ЗСУ, у тому числі операторів безпілотних систем та штурмових підрозділів.

Також, додав Сирський, за його розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, Служби безпеки України й інших частин Сил оборони, у тому числі Головного управління розвідки.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу", – зазначив головком.

Водночас, розповів він, захисники продовжують звільнення та зачистку території на Добропільському виступі й тримають Покровськ та Мирноград.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate (синє – звільнене нещодавно, зелене – звільнене раніше)

Мапа: Deepstate

"Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань," – розповів Сирський.

Він додав, що оборону цієї агломерації підтримають додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, у тому числі безпілотними системами та засобами БпЛА.