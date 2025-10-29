На оточення Покровська та агломерації росіяни зібрали близько 11 000 окупантів – можливий план

Ціллю груп РФ, які інфільтрувались у Покровськ, є просування на північний захід та північ від міста, заявили у 7 корпусі ДШВ

Ілюстративне фото: Назар Волошин

Росія залучила близько 11 000 загарбників для оточення Покровської агломерації у Донецькій області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ й опублікував мапу можливого плану РФ.

"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 000 осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", – йдеться у дописі.

Військові додали, що загалом у їх смузі відповідальності росіяни накопичили близько 27 000 загарбників, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Водночас, зазначили у з'єднанні, захисники агломерації Покровська продовжують оборонну операцію.

"Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 – поранені. Українські воїни знищили один бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі, один мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", – додають у публікації.

Також військові додали ймовірний план росіян з оточення Покровської агломерації:

Мапа: 7 корпус ШР ДШВ

Тим часом український OSINT-проєкт Deepstate зафіксував збільшення сірої зони та території під контролем окупантів у Покровську, поряд із містом та загалом на напрямку. Зміни на мапі цих аналітиків з'являються із затримкою.

Мапа Deepstate станом на 27 жовтня

Мапа Deepstate станом на 28 жовтня

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate