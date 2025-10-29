На оточення Покровська та агломерації росіяни зібрали близько 11 000 окупантів – можливий план
Ілюстративне фото: Назар Волошин

Росія залучила близько 11 000 загарбників для оточення Покровської агломерації у Донецькій області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ й опублікував мапу можливого плану РФ.

"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 000 осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", – йдеться у дописі.

Військові додали, що загалом у їх смузі відповідальності росіяни накопичили близько 27 000 загарбників, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Водночас, зазначили у з'єднанні, захисники агломерації Покровська продовжують оборонну операцію.

"Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 – поранені. Українські воїни знищили один бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі, один мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", – додають у публікації.

Також військові додали ймовірний план росіян з оточення Покровської агломерації:

Мапа: 7 корпус ШР ДШВ
Мапа: 7 корпус ШР ДШВ

Тим часом український OSINT-проєкт Deepstate зафіксував збільшення сірої зони та території під контролем окупантів у Покровську, поряд із містом та загалом на напрямку. Зміни на мапі цих аналітиків з'являються із затримкою.

Мапа Deepstate станом на 27 жовтня
Мапа Deepstate станом на 27 жовтня
Мапа Deepstate станом на 28 жовтня
Мапа Deepstate станом на 28 жовтня
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
  • 26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Покровськ вдалося просочитися й накопичитись близько 200 окупантам, натомість захисники не дозволяють їм просунутися до центру міста.
  • Того ж дня президент Зеленський спростував інформацію про оточення українських військових у районі Куп’янська та Покровська.
  • 27 жовтня перший корпус Нацгвардії "Азов" спростував заяви окупантів про нібито захоплення міста Родинського у Покровському районі. Також з'єднання повідомило про відбиття масованої атаки на сусідньому Добропільському напрямку.
  • Наступного дня Зеленський повідомив, що за понад шість місяців у районах Добропілля, Покровська і загалом на сході до українського полону потрапили 2200 окупантів.
  • 28 жовтня угруповання "Схід" спростувало захід росіян до Мирнограда поряд із Покровськом.
