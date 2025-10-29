На оточення Покровська та агломерації росіяни зібрали близько 11 000 окупантів – можливий план
Росія залучила близько 11 000 загарбників для оточення Покровської агломерації у Донецькій області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ й опублікував мапу можливого плану РФ.
"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 000 осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", – йдеться у дописі.
Військові додали, що загалом у їх смузі відповідальності росіяни накопичили близько 27 000 загарбників, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.
Водночас, зазначили у з'єднанні, захисники агломерації Покровська продовжують оборонну операцію.
"Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 – поранені. Українські воїни знищили один бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автомобілі, один мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", – додають у публікації.
Також військові додали ймовірний план росіян з оточення Покровської агломерації:
Тим часом український OSINT-проєкт Deepstate зафіксував збільшення сірої зони та території під контролем окупантів у Покровську, поряд із містом та загалом на напрямку. Зміни на мапі цих аналітиків з'являються із затримкою.
- 26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Покровськ вдалося просочитися й накопичитись близько 200 окупантам, натомість захисники не дозволяють їм просунутися до центру міста.
- Того ж дня президент Зеленський спростував інформацію про оточення українських військових у районі Куп’янська та Покровська.
- 27 жовтня перший корпус Нацгвардії "Азов" спростував заяви окупантів про нібито захоплення міста Родинського у Покровському районі. Також з'єднання повідомило про відбиття масованої атаки на сусідньому Добропільському напрямку.
- Наступного дня Зеленський повідомив, що за понад шість місяців у районах Добропілля, Покровська і загалом на сході до українського полону потрапили 2200 окупантів.
- 28 жовтня угруповання "Схід" спростувало захід росіян до Мирнограда поряд із Покровськом.
