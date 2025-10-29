"Речник обмовився". У ЗСУ спростували захід окупантів до Мирнограда
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Російських загарбників наразі немає в місті Мирноград Донецької області. Про це повідомило угруповання військ "Схід".
"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України", – йдеться в повідомленні.
Військові додали, що напередодні речник, даючи коментар в ефірі телемарафону, обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.
Вони просять врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій.
28 жовтня речник УВ "Схід" Григорій Шаповал заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".
- Днями росіяни заявляли про нібито окупацію міста Родинське в Покровському районі, проте його контролюють Сили оборони. Також росіяни запускали фейки про нібито оточення українських військ під Покровськом і Куп'янськом.
- 28 жовтня Зеленський повідомив, що росіяни "стерли" чимало своїх сил, щоб відстоювати позицію про те, що Україна нібито має вийти з Донбасу.
Коментарі (0)