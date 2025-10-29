"Речник обмовився". У ЗСУ спростували захід окупантів до Мирнограда

Ситуація в Мирнограді та його околицях повністю контрольована Силами оборони, запевнили військові

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російських загарбників наразі немає в місті Мирноград Донецької області. Про це повідомило угруповання військ "Схід".

"Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України", – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що напередодні речник, даючи коментар в ефірі телемарафону, обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.

Вони просять врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій.

28 жовтня речник УВ "Схід" Григорій Шаповал заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".

Мапа: DeepState