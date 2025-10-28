Зеленський пояснив, навіщо росіянам Покровськ, і заявив про 2200 полонених окупантів

Росіяни хотіли окупувати Покровськ ще рік тому і "продати" цей результат американцям. Але не вдалося, натомість тисячі окупантів потрапили у полон

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

За понад шість місяців в районах Добропілля, Покровська і загалом на сході до українського полону потрапили 2200 окупантів. Росіяни "стерли" там чимало своїх сил, щоб відстоювати позицію про те, що Україна нібито має вийти з Донбасу. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми розуміємо для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати [американцям] – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще", – сказав президент.

Він наголосив, що Покровськ росіяни готувались окупувати щонайменше рік тому.

"Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у "рускіх" сил. Але при цьому запланованого результату у них немає <…> Такого результату, який вони можуть "продати" американцям", – сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, росіяни показують Штатам мапи уже з нібито захопленим Покровськом, розказують, як вони стоять на Дніпровщині і як нібито захопили 90% сходу України. Однак це "брехня", запевнив Зеленський.

Він переконаний, що Україна правильно вчинила, розпочавши Добропільську операцію, адже російському диктатору Володимиру Путіну потрібно було це місто – і невідомо, що зробили б росіяни, отримавши над ним контроль.

"Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж шість місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили", – наголосив президент.

Він додав, що те, що Україна досі утримує Покровськ і росіяни постійно переносять плани своєї кампанії, доводить світові, що РФ бреше, й варто продовжувати допомагати Україні.