Зеленский объяснил, зачем россиянам Покровск, и заявил о 2200 пленных оккупантах

Россияне хотели оккупировать Покровск еще год назад и "продать" этот результат американцам. Но не удалось, зато тысячи оккупантов попали в плен

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

За более чем шесть месяцев в районах Доброполья, Покровска и в целом на востоке в украинский плен попали 2200 оккупантов. Россияне "стерли" там немало своих сил, чтобы отстаивать позицию о том, что Украина якобы должна выйти из Донбасса. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондентка LIGA.net.

"Мы понимаем для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать [американцам] – смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, – единственно возможная, иначе они будут якобы захватывать еще", – сказал президент.

Он отметил, что Покровск россияне готовились оккупировать минимум год назад.

"Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать один к восьми людей. Вы представьте себе, сколько там у "русских" сил. Но при этом запланированного результата у них нет <…> Такого результата, который они могут "продать" американцам", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, россияне показывают Штатам карты уже с якобы захваченным Покровском, рассказывают, как они стоят в Днепровской области и как якобы захватили 90% востока Украины. Однако это "вранье", заверил Зеленский.

Он убежден, что Украина правильно поступила, начав Добропольскую операцию, так как российскому диктатору Владимиру Путину нужен был этот город – и неизвестно, что сделали бы россияне, получив над ним контроль.

"Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем шесть месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли", – подчеркнул президент.

Он добавил, что то, что Украина до сих пор удерживает Покровск и россияне постоянно переносят планы своей кампании, – доказывает миру, что РФ врет, и стоит продолжать помогать Украине.