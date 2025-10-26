Зеленский опроверг окружение ВСУ под Купянском и Покровском: Это ложь
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг окружение до 5000 украинских военных в районе Купянска и Покровска. Об этом он сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур, передает ТСН.
"Это полная ложь. И не первая", – подчеркнул он.
По словам Зеленского, эта российская ложь ориентирована на США, чтобы создать впечатление, что Кремль якобы имеет успехи на фронте. К тому же враг пытается вызвать панику подобными заявлениями.
Президент подчеркнул, что по "свежей информации" от Генштаба и главкома Александра Сырского, активность россиян вблизи этих двух городов в течение недели была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.
Зеленский отметил, что Силы обороны контролируют ситуацию несмотря на дезинформацию со стороны Москвы.
- 23 октября пропагандисты заявили о "высадке" в Херсоне и якобы успешном закреплении в районе Корабел. Силы обороны опровергли и показали видео из города.
- 26 октября Генштаб заявил, что в Покровск просочились около 200 оккупантов, но ВСУ не дают продвигаться к центру. В городе продолжаются бои.
