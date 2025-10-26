Зеленский опроверг окружение ВСУ под Купянском и Покровском: Это ложь

Ложь России о якобы окружении тысяч солдат ВСУ ориентирована на США, чтобы показать "успехи" на фронте

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг окружение до 5000 украинских военных в районе Купянска и Покровска. Об этом он сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур, передает ТСН.

"Это полная ложь. И не первая", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, эта российская ложь ориентирована на США, чтобы создать впечатление, что Кремль якобы имеет успехи на фронте. К тому же враг пытается вызвать панику подобными заявлениями.

Президент подчеркнул, что по "свежей информации" от Генштаба и главкома Александра Сырского, активность россиян вблизи этих двух городов в течение недели была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Зеленский отметил, что Силы обороны контролируют ситуацию несмотря на дезинформацию со стороны Москвы.