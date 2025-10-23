Пропагандисты заявили о "высадке" в Херсоне. Силы обороны опровергли – видео
Российские пропагандисты заявили о якобы присутствии российской пехоты на правом берегу Днепра и "захвате" Херсона. Однако информация не соответствует действительности, заявили Силы обороны юга.
23 октября Владимир Сальдо, который является гауляйтером Кремля на временно оккупированной территории Херсонской области, сообщил, что разведчики и десантники группировки войск "Днепр" якобы провели операцию по форсированию реки Днепр. Врагу якобы удалось захватить плацдарм на острове Карантинный в Херсоне и отбить атаки Вооруженных Сил Украины.
Плацдарм якобы "надежно закреплен", идет минирование подступов, что доказывает "новые возможности контроля РФ над западной частью Херсона".
В Силах обороны заявили, что эти заявления – фейк. В районе Острова и Садового царит тишина, а врага в микрорайоне Корабел нет.
"34-я отдельная бригада береговой обороны Морской пехоты крепко держит позиции, непрерывно контролируя береговую линию Днепра (Антоновка, Садовое, Херсон). Все попытки врага приблизиться к реке немедленно пресекаются. Вражеские "успехи" существуют только в интернете. Берег полностью под контролем 34-й бригады", – заявили военные.
- 21 октября морпехи ВСУ заявили, что россияне врут о "прорыве" в Херсон. По их словам, нет даже основания для этого.
- 22 октября Силы обороны установили флаг в селе Кучеров Яр на Покровском направлении. В плен удалось взять десятки оккупантов.
Комментарии (0)