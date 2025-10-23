Пропагандисти заявили про "висадку" в Херсоні. Сили оборони спростували – відео
Російські пропагандисти заявили про нібито присутність російської піхоти на правому березі Дніпра та "захоплення" Херсона. Однак інформація не відповідає дійсності, заявили Сили оборони півдня.
23 жовтня Володимир Сальдо, який є гауляйтером Кремля на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомив, що розвідники та десантники угруповання військ "Днепр" нібито провели операцію з форсування річки Дніпро. Ворогу нібито вдалося захопити плацдарм на острові Карантинний у Херсоні та відбити атаки Збройних Сил України.
Плацдарм нібито "надійно закріплений", йде мінування підступів, що доводить "нові можливості контролю РФ над західною частиною Херсона".
У Силах оборони заявили, що ці заяви – фейк. В районі Острова та Садового панує тиша, а ворога в мікрорайоні Корабел немає.
"34-та окрема бригада берегової оборони Морської піхоти міцно тримає позиції, безперервно контролюючи берегову лінію Дніпра (Антонівка, Садове, Херсон). Усі спроби ворога наблизитися до річки негайно припиняються. Ворожі "успіхи" існують лише в інтернеті. Берег повністю під контролем 34-ї бригади", – заявили військові.
- 21 жовтня морпіхи ЗСУ заявили, що росіяни брешуть про "прорив" до Херсона. За їхніми словами, немає навіть підґрунтя для цього.
- 22 жовтня Сили оборони встановили прапор у селі Кучерів Яр на Покровському напрямку. В полон вдалося взяти десятки окупантів.
