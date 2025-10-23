Пропагандисти заявили про "висадку" в Херсоні. Сили оборони спростували – відео

Росіяни заявили про "успішне" форсування Дніпра та закріплення на правому березі Херсона

Бійці 34 ОБрБО (скриншот відео Сил оборони півдня)

Російські пропагандисти заявили про нібито присутність російської піхоти на правому березі Дніпра та "захоплення" Херсона. Однак інформація не відповідає дійсності, заявили Сили оборони півдня.

23 жовтня Володимир Сальдо, який є гауляйтером Кремля на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомив, що розвідники та десантники угруповання військ "Днепр" нібито провели операцію з форсування річки Дніпро. Ворогу нібито вдалося захопити плацдарм на острові Карантинний у Херсоні та відбити атаки Збройних Сил України.

Плацдарм нібито "надійно закріплений", йде мінування підступів, що доводить "нові можливості контролю РФ над західною частиною Херсона".

У Силах оборони заявили, що ці заяви – фейк. В районі Острова та Садового панує тиша, а ворога в мікрорайоні Корабел немає.

"34-та окрема бригада берегової оборони Морської піхоти міцно тримає позиції, безперервно контролюючи берегову лінію Дніпра (Антонівка, Садове, Херсон). Усі спроби ворога наблизитися до річки негайно припиняються. Ворожі "успіхи" існують лише в інтернеті. Берег повністю під контролем 34-ї бригади", – заявили військові.

Мапа (скриншот deepstate)