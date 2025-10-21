Росіяни брешуть про "прорив" до Херсона. Морпіхи ЗСУ кажуть – немає навіть підґрунтя

Окупанти, як і раніше, намагаються атакувати в районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. І навіть там минулої доби – лише одна штурмова дія

Ілюстративне фото: 30 корпус морської піхоти ВМС ЗСУ

Попри заяви росіян про нібито прорив окупаційних військ до Херсона, армія РФ не має жодного просування і навіть підґрунтя для таких фейків. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник відділу комунікацій 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Олександр Завтонов.

Він наголосив, що вже понад тиждень ворожі пропагандистські ресурси поширюють фейки про нібито висадку штурмових груп у Херсоні, в районі острова Карантинний.

"Вони намагаються створити картинку для внутрішнього споживача про нібито успішні операції. Однак насправді ж жодного просування російсько-окупаційних військ у передмісті Херсону немає, як зокрема в Садовому й Антонівці, всі ці райони перебувають під повним контролем українських підрозділів", – запевнив він.

За словами Завтонова, здебільшого спроби штурму українських позицій відбуваються в районах залізничного мосту на лівому березі Дніпра й Антонівського мосту.

Противник намагається діяти невеликими групами піхоти, розраховуючи на ефект несподіванки. Цьому сприяють дощ, туман і сильний вітер, що ускладнює роботу безпілотників з обох боків.

Минулої доби, 20 жовтня, було зафіксовано лише одну атаку на позиції українських морпіхів у районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Ще двічі ворог намагався висунутися у бік позиції ЗСУ в тому ж районі. Однак після вогневого впливу окупанти відмовилися від своїх намірів.

"Тому такі заяви взагалі не мають жодного підґрунтя, й існують лише у хворій уяві російських воєнних злочинців", – наголосив Завтонов.

Він додав, що окупанти поширюють подібні фейки для паніки серед цивільного населення міста, а також, щоб показати хоч якісь "перемоги" на цьому відтинку фронту.