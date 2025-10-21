Россияне врут о "прорыве" в Херсон. Морпехи ВСУ говорят – нет даже оснований

Оккупанты по-прежнему пытаются атаковать в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. И даже там за прошлые сутки – всего один штурм

Иллюстративное фото: 30 корпус морской пехоты ВМС ВСУ

Несмотря на заявления россиян о якобы прорыве оккупационных войск в Херсон, у армии РФ нет никакого продвижения и даже оснований для таких фейков. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник отдела коммуникаций 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Александр Завтонов.

Он отметил, что уже более недели вражеские пропагандистские ресурсы распространяют фейки о якобы высадке штурмовых групп в Херсоне, в районе острова Карантинный.

"Они пытаются создать картинку для внутреннего потребителя о якобы успешных операциях. Однако на самом деле никакого продвижения российско-оккупационных войск в пригороде Херсона нет, как в частности в Садовом и Антоновке, все эти районы находятся под полным контролем украинских подразделений", – заверил он.

По словам Завтонова, в основном попытки штурма украинских позиций происходят в районах железнодорожного моста на левом берегу Днепра и Антоновского моста.

Противник пытается действовать небольшими группами пехоты, рассчитывая на эффект неожиданности. Этому способствуют дождь, туман и сильный ветер, что затрудняет работу беспилотников с обеих сторон.

За прошедшие сутки, 20 октября, была зафиксирована лишь одна атака на позиции украинских морпехов в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. Еще дважды враг пытался выдвинуться в сторону позиции ВСУ в том же районе. Однако после огневого воздействия оккупанты отказались от своих намерений.

"Поэтому такие заявления вообще не имеют никакого основания, и существуют только в больном воображении российских военных преступников", – подчеркнул Завтонов.

Он добавил, что оккупанты распространяют подобные фейки для паники среди гражданского населения города, а также, чтобы показать хоть какие-то "победы" на этом отрезке фронта.