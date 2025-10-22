Силы обороны установили флаг в селе Кучеров Яр на Покровском направлении – видео

Населенный пункт был захвачен врагом в августе во время прорыва к Доброполью

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны установили украинский флаг в населенном пункте Кучеров Яр Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Флаг в селе установили бойцы 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск. Им удалось также "существенно пополнить" обменный фонд – несколько десятков российских солдат были взяты в плен.

Известно, что населенный пункт расположен в 40 км от Покровска. Он был захвачен россиянами 11 августа во время прорыва к Доброполью. По последним подсчетам, население составляло 140-150 жителей.

Кучеров Яр (скриншот карты deepstate)