Силы обороны установили флаг в селе Кучеров Яр на Покровском направлении – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Силы обороны установили украинский флаг в населенном пункте Кучеров Яр Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Флаг в селе установили бойцы 132 отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск. Им удалось также "существенно пополнить" обменный фонд – несколько десятков российских солдат были взяты в плен.
Известно, что населенный пункт расположен в 40 км от Покровска. Он был захвачен россиянами 11 августа во время прорыва к Доброполью. По последним подсчетам, население составляло 140-150 жителей.
- 7 октября ВСУ освободили Январское в Днепропетровской области, уничтожив 50 российских оккупантов.
- 12 октября ВСУ контратаковали на Запорожском направлении, в результате чего освобождены Малые Щербаки и частично Степное.
- 16 октября Третья штурмовая сообщила, что сорвала наступление россиян на Оскол и уничтожила вражескую ДРГ в тылу.
