ВСУ контратаковали на Запорожском направлении: освободили Малые Щербаки и частично Степное
Военные подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении. Об этом сообщил 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар".
Флаг подняли бойцы подразделений батальона совместно с побратимами из 33-го отдельного штурмового полка. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
"Этот успех – результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери", – отметили военные.
Информацию подтвердил и командующий штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Манько, опубликовав кадры зачистки, которых "нигде нет". По его словам, военные провели удачную контрнаступательную спецоперацию освободив Малые Щербаки до Щербаков, прилегающие территории и частично Степное.
"Мы продвинулись почти на 3,5 км вперед и более 5 км по линии фронта. Операция продолжается. Приморское, Степногорск, Плавни и частично Каменское так и держим под нашим контролем", – сообщил он.
Малые Щербаки – это село в Васильковском районе Запорожской области. В июле 2022 года Медиахаб сообщалчто населенный пункт полностью разрушен российскими оккупантами, все жители эвакуировались.
В марте 2025 года Силы обороны опровергали заявления оккупантов о якобы захвате села.
- 13 сентября Силы обороны освободили село Филиал от россиян и установили флаг Украины – оккупанты пытались устроить "пиар-акцию" в населенном пункте.
- 15 сентября украинские военные освободили Панковку на Покровском направлении в ходе наступательных действий, о чем сообщил Генштаб.
- 3 октября россияне заявили о захвате Вербового на Днепропетровщине, но в ВСУ опровергли.
- 10 октября президент Зеленский сообщил, что РФ пыталась разблокировать своих военных возле Добропольяно отступила.
