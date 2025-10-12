ВСУ контратаковали на Запорожском направлении: освободили Малые Щербаки и частично Степное

Военным удалось продвинуться почти на 3,5 км вперед и более 5 км по линии фронта

Снимок экрана 2025-10-12 143333

Военные подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении. Об этом сообщил 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар".

Флаг подняли бойцы подразделений батальона совместно с побратимами из 33-го отдельного штурмового полка. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

"Этот успех – результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери", – отметили военные.

Информацию подтвердил и командующий штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Манько, опубликовав кадры зачистки, которых "нигде нет". По его словам, военные провели удачную контрнаступательную спецоперацию освободив Малые Щербаки до Щербаков, прилегающие территории и частично Степное.

"Мы продвинулись почти на 3,5 км вперед и более 5 км по линии фронта. Операция продолжается. Приморское, Степногорск, Плавни и частично Каменское так и держим под нашим контролем", – сообщил он.

Малые Щербаки – это село в Васильковском районе Запорожской области. В июле 2022 года Медиахаб сообщалчто населенный пункт полностью разрушен российскими оккупантами, все жители эвакуировались.

В марте 2025 года Силы обороны опровергали заявления оккупантов о якобы захвате села.

Малые Щербаки (скриншот карты deepstate)