ЗСУ контратакували на Запорізькому напрямку: звільнені Малі Щербаки та частково Степове
Військові підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Про це повідомив 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар".
Прапор підняли бійці підрозділів батальйону спільно з побратимами з 33-го окремого штурмового полку. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.
"Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок – це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", – наголосили військові.
Інформацію підтвердив і командувач штурмових військ Збройних Сил України полковник Валентин Манько, опублікувавши кадри зачистки, яких "ніде немає". За його словами, військові провели вдалу контрнаступальну спецоперацію звільнивши Малі Щербаки до Щербаків, прилеглі території й частково Степове.
"Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні та частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем", – повідомив він.
Малі Щербаки – це село у Васильківському районі Запорізької області. У липні 2022 року Медіахаб повідомляв, що населений пункт повністю зруйнований російськими окупантами, все мешканці евакуювалися.
У березні 2025 року Сили оборони спростовували заяви окупантів про нібито захоплення села.
- 13 вересня Сили оборони звільнили село Філія від росіян та встановили прапор України – окупанти намагалися влаштувати "піар-акцію" в населеному пункті.
- 15 вересня українські військові звільнили Панківку на Покровському напрямку у ході наступальних дій, про що повідомив Генштаб.
- 3 жовтня росіяни заявили про захоплення Вербового на Дніпропетровщині, але в ЗСУ спростували.
- 10 жовтня президент Зеленський повідомив, що РФ намагалася розблокувати своїх військових біля Добропілля, але відступила.
Коментарі (0)