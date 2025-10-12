ЗСУ контратакували на Запорізькому напрямку: звільнені Малі Щербаки та частково Степове

Військовим вдалося просунутися майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту

Снимок экрана 2025-10-12 143333

Військові підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Про це повідомив 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар".

Прапор підняли бійці підрозділів батальйону спільно з побратимами з 33-го окремого штурмового полку. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

"Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок – це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", – наголосили військові.

Інформацію підтвердив і командувач штурмових військ Збройних Сил України полковник Валентин Манько, опублікувавши кадри зачистки, яких "ніде немає". За його словами, військові провели вдалу контрнаступальну спецоперацію звільнивши Малі Щербаки до Щербаків, прилеглі території й частково Степове.

"Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні та частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем", – повідомив він.

Малі Щербаки – це село у Васильківському районі Запорізької області. У липні 2022 року Медіахаб повідомляв, що населений пункт повністю зруйнований російськими окупантами, все мешканці евакуювалися.

У березні 2025 року Сили оборони спростовували заяви окупантів про нібито захоплення села.

Малі Щербаки (скриншот карти deepstate)