Сили оборони звільнили село Філія від росіян та встановили прапор України – відео

Ворог намагався встановити в населеному пункті свій прапор – це була спланована "піар-акція"

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Українські військові відбили у росіян село Філія в Дніпропетровській області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро Олексій Бєльський в телемарафоні.

За його словами, окупанти зайшли в населений пункт та підняли російський прапор на одній з будівель. Однак дві групи 425 окремого штурмового полку "Скеля" вибили ворога.

"Вони увірвалися до цього населеного пункту, закидали окупантів гранатами, обстріляли їх, взяли полонених. Завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати. Це дуже хороша новина, Філія знову наша", – розповів Бєльський.

Скриншот мапи deepstate

Бійці полку повідомили, що російський прапор на будівлі – це була спланована ворожа "піар-акція". Вони опублікували відео з дрону, як зачистили населений пункт від ворожих диверсійно-розвідувальних груп та встановили український прапор у найвищій точці Філії.

Вдалося знищити одного росіянина та захопити в якості трофея його документи.