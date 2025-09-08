ЗСУ повністю взяли під контроль Зарічне в Донецькій області – відео

Населений пункт розташований за 115 км від тимчасово окупованого Донецька й за 29 км від Слов'янська

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Українські військові повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині. Про це повідомив Генштаб Збройний Сил України.

Село вдалося звільнити від росіян силами 425 окремого штурмового полку "Скеля". Український прапор встановили на одній із будівель населеного пункту.

Зарічне (раніше Кіровськ) розташоване в Лиманській громаді Краматорського району Донецької області на річці Жеребець за 115 км від тимчасово окупованого Донецька й за 29 км від Слов'янська.

Росіяни 27 квітня 2022 року окупували населений пункт, однак 2 жовтня того ж року Сили оборони вибили звідти окупантів.

На мапі аналітичного порталу Deepstate населений пункт ще позначений як частково окупований.