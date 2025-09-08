ЗСУ повністю взяли під контроль Зарічне в Донецькій області – відео
Українські військові повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині. Про це повідомив Генштаб Збройний Сил України.
Село вдалося звільнити від росіян силами 425 окремого штурмового полку "Скеля". Український прапор встановили на одній із будівель населеного пункту.
Зарічне (раніше Кіровськ) розташоване в Лиманській громаді Краматорського району Донецької області на річці Жеребець за 115 км від тимчасово окупованого Донецька й за 29 км від Слов'янська.
Росіяни 27 квітня 2022 року окупували населений пункт, однак 2 жовтня того ж року Сили оборони вибили звідти окупантів.
На мапі аналітичного порталу Deepstate населений пункт ще позначений як частково окупований.
- 21 серпня головком повідомив про зачистку шести населених пунктів на Покровському напрямку, а 24 серпня ЗСУ успішно контратакували та зачистили від росіян три села у Донецькій області.
- 31 серпня Сили оборони звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області й установили український стяг у селищі.
- 2 вересня Сили оборони звільнили селище Удачне у Донецькій області
Коментарі (0)