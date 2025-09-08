ВСУ полностью взяли под контроль Заречное в Донецкой области – видео

Населенный пункт расположен в 115 км от временно оккупированного Донецка и в 29 км от Славянска

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Украинские военные полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Село удалось освободить от россиян силами 425 отдельного штурмового полка "Скала". Украинский флаг установили на одном из зданий населенного пункта.

Заречное (ранее Кировск) расположено в Лиманской общине Краматорского района Донецкой области на реке Жеребец в 115 км от временно оккупированного Донецка и в 29 км от Славянска.

Россияне 27 апреля 2022 года оккупировали населенный пункт, однако 2 октября того же года Силы обороны выбили оттуда оккупантов.

На карте аналитического портала Deepstate населенный пункт еще обозначен как частично оккупированный.