ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села в Донецкой области – Сырский

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от оккупационных войск три села в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам работы на Покровском направлении.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление – там, где очень сложно. Где защита украинской независимости и украинского флага – не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", — написал Сырский.

Читайте также Оперативный кризис. Какие последствия будет иметь прорыв россиян на Покровском направлении

По его словам, украинские войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Главком отметил, что пообщался с военными, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары оккупантов. Он наградил бойцов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

Сырский отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по ситуации.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы решен", — акцентировал он.

Как передает РБК-Украина, президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Канады Марк Карни заявил о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе.

"Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских. Я думаю, что главком позже сообщит все детали", — сказал президент.

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.

15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об укреплении всех направлений в Донецкой области.

18 августа Генштаб сообщил, что Покровск освобожден от оккупантов, которые в последнее время зашли в город в составе групп и в одиночку.