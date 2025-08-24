ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села в Донецкой области – Сырский
Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от оккупационных войск три села в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам работы на Покровском направлении.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление – там, где очень сложно. Где защита украинской независимости и украинского флага – не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", — написал Сырский.

По его словам, украинские войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Главком отметил, что пообщался с военными, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары оккупантов. Он наградил бойцов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

Сырский отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по ситуации.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы решен", — акцентировал он.

Как передает РБК-Украина, президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Канады Марк Карни заявил о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе.

"Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских. Я думаю, что главком позже сообщит все детали", — сказал президент.

