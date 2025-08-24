ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села в Донецкой области – Сырский
Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от оккупационных войск три села в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам работы на Покровском направлении.
"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление – там, где очень сложно. Где защита украинской независимости и украинского флага – не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", — написал Сырский.
По его словам, украинские войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
Главком отметил, что пообщался с военными, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары оккупантов. Он наградил бойцов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.
Сырский отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по ситуации.
"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы решен", — акцентировал он.
Как передает РБК-Украина, президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Канады Марк Карни заявил о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе.
"Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских. Я думаю, что главком позже сообщит все детали", — сказал президент.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об укреплении всех направлений в Донецкой области.
- 18 августа Генштаб сообщил, что Покровск освобожден от оккупантов, которые в последнее время зашли в город в составе групп и в одиночку.
