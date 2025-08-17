Покровск очищен от врагов, есть успехи на нескольких направлениях – Генштаб

Силы обороны продвинулись на километр в Сумской области

Иллюстративное фото: 47-я бригада

Покровск освобожден от оккупантов, которые в последнее время проникали в город группами и поодиночке. Подразделения Сил обороны добились успехов и на других направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На этой неделе силами седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений город Покровск был очищен от вражеских групп и отдельных оккупантов", – заявили в Генеральном штабе.

Помимо Покровска, также зачищены села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. В освобождении принимал участие первый корпус Национальной гвардии "Азов".

В целом, в результате активных действий корпуса с 4 по 16 августа противник потерял 910 человек убитыми, 335 ранеными и 37 пленными.

Уничтожено и повреждено восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна ракетная система залпового огня, 18 орудий и 91 БПЛА различных типов.

ВСУ также добились успеха на Северо-Слобожанском направлении. 16 сентября украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких районах. В частности, в районе Яблуневки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.

Проведение стабилизационных мероприятий в направлении города Доброполье Донецкой области продолжается.