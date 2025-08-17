Покровск очищен от врагов, есть успехи на нескольких направлениях – Генштаб
Покровск освобожден от оккупантов, которые в последнее время проникали в город группами и поодиночке. Подразделения Сил обороны добились успехов и на других направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На этой неделе силами седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений город Покровск был очищен от вражеских групп и отдельных оккупантов", – заявили в Генеральном штабе.
Помимо Покровска, также зачищены села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. В освобождении принимал участие первый корпус Национальной гвардии "Азов".
В целом, в результате активных действий корпуса с 4 по 16 августа противник потерял 910 человек убитыми, 335 ранеными и 37 пленными.
Уничтожено и повреждено восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна ракетная система залпового огня, 18 орудий и 91 БПЛА различных типов.
ВСУ также добились успеха на Северо-Слобожанском направлении. 16 сентября украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких районах. В частности, в районе Яблуневки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.
Проведение стабилизационных мероприятий в направлении города Доброполье Донецкой области продолжается.
- 11 августа проект DeepState сообщил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" подчеркнули, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются проникать небольшими группами через первую линию украинской обороны. Однако речь не идет о контроле над территорией.
- 12 августа первый корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генеральный штаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны добились успехов на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об усилении всех направлений в Донецкой области.
- 16 августа 93-я бригада "Холодный Яр" показала кадры зачистки окрестностей Доброполья.
Комментарии (0)