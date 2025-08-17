Покровськ зачищено від ворогів, є успіхи на декількох напрямках – Генштаб

Сили оборони просунулися на кілометр у Сумській області

Ілюстративне фото: 47 бригада

Покровськ звільнений від окупантів, що останнім часом зайшли до міста у складі груп та поодинці. У підрозділів Сил оборони є успіхи й на інших напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Цього тижня силами сьомого корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та поодиноких окупантів місто Покровськ", – заявили у Генштабі.

Окрім Покровська, зачищено також села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. У звільнені брав участь перший корпус Нацгвардії "Азов"

Загалом у результаті активних дій корпусу з 4 по 16 серпня противник втратив 910 осіб вбитими, 335 пораненими та 37 полоненими.

Знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну ракетну систему завпового вогню, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

ЗСУ мали успіх також на Північно-Слобожанському напрямку. 16 вересня українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях. Зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля на Донеччині продовжується.