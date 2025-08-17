Покровськ зачищено від ворогів, є успіхи на декількох напрямках – Генштаб
Покровськ звільнений від окупантів, що останнім часом зайшли до міста у складі груп та поодинці. У підрозділів Сил оборони є успіхи й на інших напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Цього тижня силами сьомого корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та поодиноких окупантів місто Покровськ", – заявили у Генштабі.
Окрім Покровська, зачищено також села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. У звільнені брав участь перший корпус Нацгвардії "Азов"
Загалом у результаті активних дій корпусу з 4 по 16 серпня противник втратив 910 осіб вбитими, 335 пораненими та 37 полоненими.
Знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну ракетну систему завпового вогню, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.
ЗСУ мали успіх також на Північно-Слобожанському напрямку. 16 вересня українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях. Зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.
Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля на Донеччині продовжується.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- 16 серпня 93 бригада "Холодний Яр" показала кадри зачистки околиць Добропілля.
