"Азов" остановил продвижение врага на Покровском направлении

Иллюстративное фото: azov.org.ua

Первый корпус Национальной гвардии "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями остановил продвижение российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

За последние три дня от российских войск были зачищены несколько населенных пунктов, в частности Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодезь.

Враг понес значительные потери в живой силе. В частности, убит 271 российский военнослужащий, ранен 101, взяты в плен 13.

Также российская армия потеряла танк, две боевые бронированные машины, три орудия и 37 единиц авто- и мототехники.

"Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям", – заявили в "Азове".

Проведение стабилизационных мероприятий на Добропольском направлении продолжается.