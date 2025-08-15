"Азов" остановил продвижение врага на Покровском направлении
Первый корпус Национальной гвардии "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями остановил продвижение российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".
За последние три дня от российских войск были зачищены несколько населенных пунктов, в частности Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодезь.
Враг понес значительные потери в живой силе. В частности, убит 271 российский военнослужащий, ранен 101, взяты в плен 13.
Также российская армия потеряла танк, две боевые бронированные машины, три орудия и 37 единиц авто- и мототехники.
"Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям", – заявили в "Азове".
Проведение стабилизационных мероприятий на Добропольском направлении продолжается.
- 11 августа проект DeepState сообщил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" подчеркнули, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются проникать небольшими группами через первую линию украинской обороны. Однако речь не идет о контроле над территорией.
- 12 августа первый корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генеральный штаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны добились успехов на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об усилении всех направлений в Донецкой области.
