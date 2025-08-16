93-я бригада "Холодный Яр" показала кадры очистки окрестностей Доброполья – видео
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" взяла под контроль села Грузское и Веселое неподалеку от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
В боевых действиях участвовала рота разведки 93-й ОМБр, которая использовала беспилотные системы различных типов и артиллерию.
Отмечается, что военные активно использовали ударные наземные роботизированные комплексы.
"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную", – сообщили в Сухопутных войсках.
В результате штурмовых действий бойцы 93-й бригады ликвидировали и взяли в плен значительное количество россиян, сообщили военные.
- 11 августа проект DeepState сообщил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" подчеркнули, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются проникать небольшими группами через первую линию украинской обороны. Однако речь не идет о контроле над территорией.
- 12 августа первый корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генеральный штаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны добились успехов на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об усилении всех направлений в Донецкой области.
- В тот же день "Азов" сообщил, что вместе с соседними и подчиненными подразделениями остановил продвижение российских войск на Покровском направлении.
