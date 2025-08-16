93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" взяла под контроль села Грузское и Веселое неподалеку от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

В боевых действиях участвовала рота разведки 93-й ОМБр, которая использовала беспилотные системы различных типов и артиллерию.

Отмечается, что военные активно использовали ударные наземные роботизированные комплексы.

"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную", – сообщили в Сухопутных войсках.

В результате штурмовых действий бойцы 93-й бригады ликвидировали и взяли в плен значительное количество россиян, сообщили военные.