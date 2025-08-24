ЗСУ успішно контратакували й зачистили від росіян три села у Донецькій області – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Сили оборони успішно контратакували та зачистили від окупаційних військ три села у Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Покровському напрямку.

"Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок – там, де найскладніше. Де захист української незалежності та українського прапора – не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг", – написав Сирський.

За його словами, українські війська успішно контратакували й зачистили від ворога села в Донецькій області – Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Головком зазначив, що поспілкувався із військовими, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари окупантів. Він нагородив бійців за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

Сирський відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо ситуації.

"Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів радіоелектронної боротьби вирішені", – акцентував він.

Фото: Telegram-канал Олександра Сирського

Як передає РБК-Україна, президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні заявив про "хороші сюрпризи" для росіян на Донбасі.

"Сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для "русскіх". Я думаю, що головком пізніше повідомить всі деталі", – сказав президент.

12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.

15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.

18 серпня Генштаб повідомив, що Покровськ звільнений від окупантів, які останнім часом зайшли до міста у складі груп та поодинці.