Росіяни посилюють тиск на півночі Донецької області – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram-канал головкома)

Найбільш інтенсивні бойові дії наразі ведуться в Донецькій області, окупанти посилюють тиск на півночі регіону. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександра Сирський за результатами робочої поїздки в підрозділи, якій ведуть оборону на відповідних напрямках.

"Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", – заявив Сирський.

За його словами, підрозділи ведуть важкі оборонні бої, стримують штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

Головком заявив, що поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках.

На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони, додав головком.

"ЗСУ свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", – уточнив він.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 08:00 20 серпня, протягом доби на Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки. До цього на Лиманському напрямку було 26 штурмів, а протягом доби 17 серпня – 21.

Мапа: Генштаб