Росіяни посилюють тиск на півночі Донецької області – Сирський
Найбільш інтенсивні бойові дії наразі ведуться в Донецькій області, окупанти посилюють тиск на півночі регіону. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександра Сирський за результатами робочої поїздки в підрозділи, якій ведуть оборону на відповідних напрямках.
"Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", – заявив Сирський.
За його словами, підрозділи ведуть важкі оборонні бої, стримують штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.
Головком заявив, що поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках.
На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони, додав головком.
"ЗСУ свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", – уточнив він.
За даними Генштабу ЗСУ станом на 08:00 20 серпня, протягом доби на Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки. До цього на Лиманському напрямку було 26 штурмів, а протягом доби 17 серпня – 21.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- 18 серпня Генштаб повідомив, що Покровськ звільнений від окупантів, що останнім часом зайшли до міста у складі груп та поодинці.
