Російська армія застосовує в Покровську тактику "тисячі порізів" – Сирський

Основна мета Росії – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата", пояснив Сирський

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Російська армія застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів". Йдеться про наступ на широкому фронті малих штурмових груп, розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Сирського, такий наступ мав певний успіх, коли росіяни просунулись за 10-12 км до декількох українських населених пунктів і раптово там з'явилися.

Однією з причин головнокомандувач називає особливості місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", – пояснив він.

Другою причиною є відсутність суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся.

"Після того як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили й засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай", – розповів Сирський.

Головнокомандувач підтвердив, що логістичне забезпечення угруповання сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни прагнуть його перерізати.

Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата".

"Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от, власне, там наступає 51 загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР", – зазначив Сирський.