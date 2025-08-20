Россияне усиливают давление на севере Донецкой области – Сырский

Горячее всего остается на Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях

Александр Сырский (Фото: Telegram-канал главкома)

Наиболее интенсивные боевые действия сейчас ведутся в Донецкой области, оккупанты усиливают давление на севере региона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александра Сырского по результатам рабочей поездки в подразделения, которой ведут оборону на соответствующих направлениях.

"Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении", — заявил Сырский.

По его словам, подразделения ведут тяжелые оборонительные бои, сдерживают штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

Главком заявил, что пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более подробную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях.

На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны, добавил главком.

"ВСУ осознают свою большую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", — уточнил он.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 20 августа, в течение суток на Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки. До этого на Лиманском направлении было 26 штурмов, а в течение суток 17 августа – 21.

Карта: Генштаб