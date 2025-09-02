Силы обороны освободили от российской армии поселок Удачное в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали российские опорные пункты.

"В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", – сообщили в Генштабе.

На видео показаны бои за поселок и украинский флаг, установленный на здании в населенном пункте.

Удачное расположено на расстоянии около 15 километров к северу от Покровска.