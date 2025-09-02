Силы обороны освободили поселок Удачное в Донецкой области
Силы обороны освободили от российской армии поселок Удачное в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали российские опорные пункты.
"В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", – сообщили в Генштабе.
На видео показаны бои за поселок и украинский флаг, установленный на здании в населенном пункте.
Удачное расположено на расстоянии около 15 километров к северу от Покровска.
- 17 августа Генштаб сообщил, что Покровск зачищен от врагов, есть успехи на нескольких направлениях. 21 августа главком сообщил о зачистке шести населенных пунктов на этом направлении, а 24 августа ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села в Донецкой области.
- 31 августа Силы обороны освободили населенный пункт Новоэкономичное в Донецкой области и установили украинский флаг в поселке.
