Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині
Сили оборони звільнили від російської армії селище Удачне в Донецькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил.
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували російські опорні пункти.
"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком і підняли над селищем український прапор", – повідомили в Генштабі.
На відео показано бої за селище й український стяг, встановлений на будівлі у населеному пункті.
Удачне розташоване на відстані близько 15 кілометрів на північ від Покровська.
- 17 серпня Генштаб повідомив, що Покровськ зачищено від ворогів, є успіхи на декількох напрямках. 21 серпня головком повідомив про зачистку шести населених пунктів на цьому напрямку, а 24 серпня ЗСУ успішно контратакували та зачистили від росіян три села у Донецькій області.
- 31 серпня Сили оборони звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області й установили український стяг у селищі.
