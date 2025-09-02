Сили оборони звільнили від російської армії селище Удачне в Донецькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил.

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували російські опорні пункти.

"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком і підняли над селищем український прапор", – повідомили в Генштабі.

На відео показано бої за селище й український стяг, встановлений на будівлі у населеному пункті.

Удачне розташоване на відстані близько 15 кілометрів на північ від Покровська.