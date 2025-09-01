Сили оборони звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області й встановили український стяг у селищі 31 серпня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали бійці штурмових груп 425 полку "Скала".

"Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі - заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - розповіли в Генштабі.

Новина доповнюється...