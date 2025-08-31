Азов повідомив про розстріл цивільного окупантом на Покровському напрямку – відео
Російський загарбник (Ілюстративне фото: dialog.ua)

У Донецькій області російський військовий, імовірно, розстріляв мирного мешканця. Про це повідомив перший корпус Нацгвардії Азов.

За даними військових, подія трапилася 28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району. Під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його ж подвір’ї. На кадрах чітко було видно, що жертва була одягнена в цивільний одяг і не мала зброї.

За наявною інформацією, розстріл був скоєний російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку п'ятої окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії. 

В Азові зазначили, що це – пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що "для російської армії не існує ні законів, ні моралі".

"Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання", – підкреслили в Азові.

розстріл