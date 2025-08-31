Азов повідомив про розстріл цивільного окупантом на Покровському напрямку – відео
У Донецькій області російський військовий, імовірно, розстріляв мирного мешканця. Про це повідомив перший корпус Нацгвардії Азов.
За даними військових, подія трапилася 28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району. Під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його ж подвір’ї. На кадрах чітко було видно, що жертва була одягнена в цивільний одяг і не мала зброї.
За наявною інформацією, розстріл був скоєний російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку п'ятої окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії.
В Азові зазначили, що це – пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що "для російської армії не існує ні законів, ні моралі".
"Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання", – підкреслили в Азові.
Russian Forces Keep Deliberately Killing Ukrainian Civilians— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) August 30, 2025
On August 28, in one of the villages of the Pokrovsk district, Donetsk region, Ukrainian aerial reconnaissance recorded an occupier shooting and killing an elderly man in his own yard. The footage clearly shows that… pic.twitter.com/jxVkBTXHK6
- 6 серпня Радіо Свобода показало невідомі кадри розстрілу російською армією цивільного в Бучі. Першим пострілом чоловіка поранили, а потім добили пострілом у голову.
- 18 серпня Офіс генпрокурора повідомив, що російський військовий розстріляв цивільного в районі Родинського на Покровському напрямку. Після цього він утік з місця події.
