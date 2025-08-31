Азов повідомив про розстріл цивільного окупантом на Покровському напрямку – відео

Російський загарбник (Ілюстративне фото: dialog.ua)

У Донецькій області російський військовий, імовірно, розстріляв мирного мешканця. Про це повідомив перший корпус Нацгвардії Азов.

За даними військових, подія трапилася 28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району. Під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його ж подвір’ї. На кадрах чітко було видно, що жертва була одягнена в цивільний одяг і не мала зброї.

За наявною інформацією, розстріл був скоєний російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку п'ятої окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії.

В Азові зазначили, що це – пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що "для російської армії не існує ні законів, ні моралі".

"Кожен злочин фіксується. Кожен убивця та його командири понесуть покарання", – підкреслили в Азові.

Russian Forces Keep Deliberately Killing Ukrainian Civilians



On August 28, in one of the villages of the Pokrovsk district, Donetsk region, Ukrainian aerial reconnaissance recorded an occupier shooting and killing an elderly man in his own yard. The footage clearly shows that… pic.twitter.com/jxVkBTXHK6 — First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) August 30, 2025