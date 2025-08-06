Оприлюднено раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року. Кадри висвітлили журналісти "Радіо Свобода".

На відеозаписах зафіксовано, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострелили його пострілом у голову.

Невдовзі поруч із тілом Володимира Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет.

"Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців", – описують журналісти.

Раніше видання повідомляло, що до вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетні російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку із Пскова, а саме група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим.

Як встановило "Радіо Свобода", саме його відділення перебувало на позиції, звідки, за даними українських експертів-балістів, й вистрілили у цивільного бучанця.

У телефонній розмові з кореспондентом РС сержант Борзунов підтвердив, що саме російські військові вбили Рубайла, але заперечив свою причетність і причетність своїх підопічних до вбивства цивільного.