Ще трьом російським окупантам, які причетні до розстрілів українців, оголосили підозри

Правоохоронці довели причетність трьох російських солдатів до розстрілів цивільних в окупації та оголосили підозри

Солдат РФ на розбитій Азовсталі (Фото: ЕРА)

Правоохоронці встановили особи ще трьох російських військових, причетних до вбивств цивільних під час тимчасової окупації частини Київської області. Їм заочно оголошено про підозру, повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про 35-річного капітана Тімура Тамазова – командира одного з підрозділів 76 десантно-штурмової дивізії з Псковська, 23-річного військового 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії Росії Володимира Осіпова та 48-річного командира роти 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Олексія Абрамова.

Правоохоронці встановили, що підрозділ Тамазова 27 лютого 2022 року зайняв позиції біля селища Здвижівка Бучанського району. Згідно з отриманими доказами, командир наказав підлеглим стріляти на ураження по місцевих жителях, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Задокументовано, що того ж дня четверо працівників будівельної компанії намагалися на власному мікроавтобусі евакуюватися із зони бойових дій у напрямку Бородянки. Однак підлеглі Тамазова майже впритул розстріляли авто.

Експертиза встановила, що по цивільних вистрілили 20 разів з автоматів Калашникова. Внаслідок цього двоє чоловіків загинули на місці, а ще двоє отримали тяжкі ушкодження.

Осіпов, за даними правоохоронців, 28 березня 2022 року розстріляв із автомата двох цивільних жителів Гостомеля. А Абрамов під час захоплення селища Іванків наказав підлеглим катувати мирне населення та складати "розстрільні списки" учасників руху опору.

На підставі зібраних доказів трьом росіянам було заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів, які спричинили загибель людей. Тривають заходи, щоб притягнути їх до відповідальності разом з іншими окупантами.

Фото: ОГП