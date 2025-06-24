Ще трьом російським окупантам, які причетні до розстрілів українців, оголосили підозри
Правоохоронці встановили особи ще трьох російських військових, причетних до вбивств цивільних під час тимчасової окупації частини Київської області. Їм заочно оголошено про підозру, повідомила Служба безпеки України.
Йдеться про 35-річного капітана Тімура Тамазова – командира одного з підрозділів 76 десантно-штурмової дивізії з Псковська, 23-річного військового 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії Росії Володимира Осіпова та 48-річного командира роти 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Олексія Абрамова.
Правоохоронці встановили, що підрозділ Тамазова 27 лютого 2022 року зайняв позиції біля селища Здвижівка Бучанського району. Згідно з отриманими доказами, командир наказав підлеглим стріляти на ураження по місцевих жителях, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.
Задокументовано, що того ж дня четверо працівників будівельної компанії намагалися на власному мікроавтобусі евакуюватися із зони бойових дій у напрямку Бородянки. Однак підлеглі Тамазова майже впритул розстріляли авто.
Експертиза встановила, що по цивільних вистрілили 20 разів з автоматів Калашникова. Внаслідок цього двоє чоловіків загинули на місці, а ще двоє отримали тяжкі ушкодження.
Осіпов, за даними правоохоронців, 28 березня 2022 року розстріляв із автомата двох цивільних жителів Гостомеля. А Абрамов під час захоплення селища Іванків наказав підлеглим катувати мирне населення та складати "розстрільні списки" учасників руху опору.
На підставі зібраних доказів трьом росіянам було заочно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів, які спричинили загибель людей. Тривають заходи, щоб притягнути їх до відповідальності разом з іншими окупантами.
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