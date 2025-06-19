В Україні засудили головного тюремника Росії, який створив мережу катівень на Херсонщині
В Україні засудили російського генерала, головного тюремника держави-агресорки Аркадія Гостєва, який створив мережу катівень на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Про це повідомила Служба безпеки України.
Він отримав 10 років позбавлення волі заочно.
Доведено, що саме за наказом директора Федеральної служби виконання покарань Росії Гостєва окупанти переобладнали захоплені в регіоні тюрми під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору.
Слідство встановило, що посадовець особисто координував облаштування катівень. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць Росії й провів відповідне рішення через Міністерство юстиції держави-агресорки.
Гостєва визнали винним у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
- 5 травня 2025 року стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбито організатора катівні.
- 23 вересня повідомлялося про ідентифікацію російського генерала та 10 його підлеглих, які організували одну з найжорстокіших катівень під час окупації Херсона.