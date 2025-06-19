В Україні засудили головного тюремника Росії, який створив мережу катівень на Херсонщині
Аркадій Гостєв (Фото: ресурс окупантів)

В Україні засудили російського генерала, головного тюремника держави-агресорки Аркадія Гостєва, який створив мережу катівень на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Про це повідомила Служба безпеки України.

Він отримав 10 років позбавлення волі заочно.

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Доведено, що саме за наказом директора Федеральної служби виконання покарань Росії Гостєва окупанти переобладнали захоплені в регіоні тюрми під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору.

Слідство встановило, що посадовець особисто координував облаштування катівень. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць Росії й провів відповідне рішення через Міністерство юстиції держави-агресорки.

Гостєва визнали винним у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

  • 5 травня 2025 року стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбито організатора катівні.
  • 23 вересня повідомлялося про ідентифікацію російського генерала та 10 його підлеглих, які організували одну з найжорстокіших катівень під час окупації Херсона.
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війнасбухерсонська областьАркадій Гостєв