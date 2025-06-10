ГУР: Фото українського полоненого з випаленим на тілі "Слава Росії" – справжнє
Після обміну полоненими між Україною та РФ 9 червня англомовна сторінка в соцмережах Clash Report, яка висвітлює воєнні конфлікти в усьому світі, опублікувала фото з нібито українським полоненим, на животі якого було випалено напис "Слава Росії". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив справжність світлини, але заявив, що це полонений з попереднього обміну.
"На жаль, справжнє фото. Це не з цього обміну, а з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав – сфотографував і виклав у мережу свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", – розповів Юсов.
За його словами, важливо, щоб це фото побачив увесь світ, а не тільки українці – вони й так знають, хто такі росіяни.
Він додав, що 90% звільнених з російського полону українців свідчать про порушення утримання у тій чи іншій формі.
"Я зараз дуже коректно висловлююсь, щоб зайвий раз не травмувати ані родини захисників, які чекають на повернення своїх, ані полонених, які повернулися. З усім тим, такі речі мають масовий характер", – підсумував представник ГУР.
- 2 червня 2025 року у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- 9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну військовополоненими у категорії поранених і важкопоранених, а також молодших за 25 років.
- Серед звільнених 9 червня – представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Окрім того, повернулися оборонці Маріуполя, які провели у російській неволі понад три роки.