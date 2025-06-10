ГУР: Фото українського полоненого з випаленим на тілі "Слава Росії" – справжнє

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Після обміну полоненими між Україною та РФ 9 червня англомовна сторінка в соцмережах Clash Report, яка висвітлює воєнні конфлікти в усьому світі, опублікувала фото з нібито українським полоненим, на животі якого було випалено напис "Слава Росії". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив справжність світлини, але заявив, що це полонений з попереднього обміну.

"На жаль, справжнє фото. Це не з цього обміну, а з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав – сфотографував і виклав у мережу свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", – розповів Юсов.

За його словами, важливо, щоб це фото побачив увесь світ, а не тільки українці – вони й так знають, хто такі росіяни.

Він додав, що 90% звільнених з російського полону українців свідчать про порушення утримання у тій чи іншій формі.

"Я зараз дуже коректно висловлююсь, щоб зайвий раз не травмувати ані родини захисників, які чекають на повернення своїх, ані полонених, які повернулися. З усім тим, такі речі мають масовий характер", – підсумував представник ГУР.

Фото: Clash Report