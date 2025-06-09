Президент Володимир Зеленський опублікував відео із першого етапу обміну військовополоненими у категорії поранених і важкопоранених, а також молодших за 25 років.

На поширених кадрах визволені з російського полону українські військові телефонують родичам і матерям, а також скандують "Слава Україні! Героям слава!".

Серед звільнених 9 червня – представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

Окрім того, у переліку є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

Кількість повернених з полону РФ українців не оголошують з міркувань безпеки, як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

2 червня 2025 року у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.

Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.

Також має відбутися обмін тілами полеглих військових у форматі 6000 на 6000.