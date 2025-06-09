Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с первого этапа обмена военнопленными в категории раненых и тяжелораненых, а также младше 25 лет.

На распространенных кадрах освобожденные из российского плена украинские военные звонят родственникам и матерям, а также скандируют "Слава Украине! Героям слава!".

Среди освобожденных 9 июня – представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.

Кроме того, в списке есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Количество возвращенных из плена РФ украинцев не объявляют по соображениям безопасности, как сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.

В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.

Также должен состояться обмен телами павших военных в формате 6000 на 6000.