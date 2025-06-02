В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и РФ вместе с Турцией

Украинская делегация на переговорах (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны. Об этом сообщило министерство иностранных дел.

Встреча проходит во дворце Чираган под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. Она должна была начаться в 13:00, но стартовала около 15:00.

Глава МИД выступил с речью на открытии трехсторонней встречи. Он отметил, что по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он посетил Москву и Киев в рамках подготовки к новому этапу переговоров.

"На сегодняшней встрече будем оценивать перспективы и взгляды на перемирие обеих сторон. А также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив и подготовку в отношении лидеров", – сообщил Фидан.