В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и РФ вместе с Турцией
В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны. Об этом сообщило министерство иностранных дел.
Встреча проходит во дворце Чираган под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. Она должна была начаться в 13:00, но стартовала около 15:00.
Глава МИД выступил с речью на открытии трехсторонней встречи. Он отметил, что по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он посетил Москву и Киев в рамках подготовки к новому этапу переговоров.
"На сегодняшней встрече будем оценивать перспективы и взгляды на перемирие обеих сторон. А также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив и подготовку в отношении лидеров", – сообщил Фидан.
- 1 июня Зеленский подтвердил, что Украина примет участие в переговорах в Стамбуле и озвучил позиции Киева, в которые входит полное и безусловное прекращение огня. Затем президент опубликовал состав украинской группы на переговорах.
- Вечером того же дня российская пропаганда заявила, что делегация РФ уже вылетела в Стамбул. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее также возглавит помощник Путина Мединский.
- 2 июня украинская делегация в Стамбуле встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании.
- Глава МИД Германии заявил, что переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом в войне РФ против Украины.