Украинская делегация в Стамбуле встретилась с представителями Германии, Италии и Британии
2 июня украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Британии в преддверии второго раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
С представителями европейских партнеров встретились первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз.
По словам Тихого, во время встречистороны согласовали позиции в преддверии переговоров украинской и российской делегаций.
"Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, предусматривающих встречу лидеров, полное прекращение огня и меры по развитию доверия в гуманитарной сфере", – добавил спикер.
Ориентировочно встреча Украины с российской делегацией запланирована на 13:00 во дворце Чыраган.
- 31 мая Зеленский сообщал, что у Украины и партнеров до сих пор нет четкой информации, с какими предложениями российская делегация планирует ехать в Стамбул.
- Сегодня 1 июня глава государства подтвердил, что Украина примет участие в переговорах в Стамбуле и озвучил позиции Киева, в которые входит полное и безусловное прекращение огня. Впоследствии президент опубликовал состав украинской группы на переговорах.
- Российская пропаганда заявила, что делегация РФ уже вылетела в Стамбул. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее также возглавит помощник Путина Мединский.