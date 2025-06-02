Украинская делегация в Стамбуле встретилась с представителями Германии, Италии и Британии

Во время встречи стороны согласовали позиции в преддверии переговоров украинской и российской делегаций

Украинская делегация (Фото: x.com/spoxukrainemfa)

2 июня украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Британии в преддверии второго раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

С представителями европейских партнеров встретились первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз.

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По словам Тихого, во время встречистороны согласовали позиции в преддверии переговоров украинской и российской делегаций.

"Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, предусматривающих встречу лидеров, полное прекращение огня и меры по развитию доверия в гуманитарной сфере", – добавил спикер.

Ориентировочно встреча Украины с российской делегацией запланирована на 13:00 во дворце Чыраган.