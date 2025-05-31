У Украины и мира все еще нет четкой информации, с чем РФ хочет ехать в Стамбул – Зеленский

По словам президента, пока "это выглядит не очень серьезно"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины и партнеров пока нет четкой информации, с какими предложениями российская делегация планирует ехать в Стамбул. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас нет, у Турции нет, у Соединенных Штатов также нет и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", – заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что обсуждал это во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая: "Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира".

Глава государства считает, что именно такой должна быть повестка дня встреч и напомнил, что Украина уже предоставила свою позицию по шагам к перемирию.

Президент отметил, что Украина надеется на решимость США в вопросе санкций, чтобы помочь миру: "Пока видим только новые российские удары и новые российские штурмы".

Также Зеленский сообщил, что Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и Штатах, отметив, что "фактически каждый день мы в связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой".

"На следующей неделе мы готовим договоренности со странами Балтии и Северной Европы. Также наполняем содержанием наши саммиты – саммиты "Группы семи" и НАТО, которые состоятся вскоре. Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру", – подытожил глава государства.