Состоялся третий этап обмена: вернулось еще 303 пленных – фото

Это был последний этап большого обмена, благодаря которому Украина вернула из плена 1000 защитников

Вернувшиеся домой украинские военные (Фото: Владимир Зеленский)

Третий этап крупного обмена пленными между Россией и Украиной прошел в воскресенье, 25 мая. Украина вернула 303 воина. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский .

"303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", – написал президент.

В последней части обмена вернулись военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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