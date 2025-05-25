Состоялся третий этап обмена: вернулось еще 303 пленных – фото
Третий этап крупного обмена пленными между Россией и Украиной прошел в воскресенье, 25 мая. Украина вернула 303 воина. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский .
"303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", – написал президент.
В последней части обмена вернулись военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
- Обмен в формате 1000 на 1000 – это единственная реальная договоренность по Стамбульским переговорам 16 мая .
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена пленными с Россией – Украине удалось вернуть домой 307 человек
Новость дополняется...