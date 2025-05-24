Второй этап обмена: Украина вернула из плена еще 307 военных – фото
В субботу, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными с Россией, Украине удалось вернуть домой 307 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжение", — написал глава государства.
В рамках второго этапа крупного обмена удалось вернуть военнослужащих Вооруженных Сил Украины (Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны), Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.
Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.
В частности, возвращаются на родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава.
В целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что самому молодому освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год. Есть ряд защитников, имеющих болезни и ранения.
- Об обмене по формуле 1000 на 1000 Киев и Москва договорились в процессе переговоров в Стамбуле 16 мая.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Обмен будет продолжаться в эти выходные – в субботу и воскресенье. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин.
- Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.