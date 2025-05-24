Второй этап обмена: Украина вернула из плена еще 307 военных – фото

Только за два дня в Украину удалось вернуть 697 человек, подчеркнул Владимир Зеленский

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными с Россией, Украине удалось вернуть домой 307 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжение", — написал глава государства.

В рамках второго этапа крупного обмена удалось вернуть военнослужащих Вооруженных Сил Украины (Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны), Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

В частности, возвращаются на родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

В целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что самому молодому освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год. Есть ряд защитников, имеющих болезни и ранения.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского