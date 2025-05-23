Днем 23 мая состоялся первый этап обмена между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000, в ходе которого вернулись домой 390 украинцев.

Из российского плена Украина смогла вернуть 270 военных и 120 гражданских. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что среди вернувшихся есть воины, которые находились в неволе с 2022 года.

В выходные, 24 и 25 мая, обмен продолжится.

Фото: Александр Хоменко

Об обмене по формуле 1000 на 1000 Киев и Москва договорились в процессе переговоров в Стамбуле 16 мая. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тогда заявил, что масштабный обмен может состояться "на следующей неделе", то есть уже на этой.

Накануне, 22 мая, в Офисе президента сообщили, что Украина выполнила свою часть подготовительной работы к обмену с Россией в формате 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп утром 23-го заявил, что большой обмен между Украиной и РФ был согласован и "вступит в силу в ближайшее время".