Украина добавляет к обмену пленными российских диверсантов и коллаборантов – Зеленский
Украина добавляет к обмену пленными российских диверсантов и коллаборантов. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя первый этап масштабного обмена по формуле 1000 на 1000.
Глава государства напомнил, что несколько часов назад произошел масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого домой удалось вернуть 390 украинцев – военных и гражданских.
Он поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс.
"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов", – сказал Зеленский.
23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Обмен будет продолжаться в эти выходные – в субботу и воскресенье. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Вернуть удалось военнослужащих Военно-Морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
- Об обмене по формуле 1000 на 1000 Киев и Москва договорились в процессе переговоров в Стамбуле 16 мая. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тогда заявил, что масштабный обмен может состояться "на следующей неделе", то есть уже на этой.
- Накануне, 22 мая, в Офисе президента сообщили, что Украина выполнила свою часть подготовительной работы к обмену с Россией в формате 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп утром 23-го заявил, что большой обмен между Украиной и РФ был согласован и он "вступит в силу".