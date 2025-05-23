Украина добавляет к обмену пленными российских диверсантов и коллаборантов – Зеленский

Днем 23 мая Украина и Россия провели первый этап обмена в формате 1000 на 1000

Обмен 1000 на 1000 (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Украина добавляет к обмену пленными российских диверсантов и коллаборантов. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя первый этап масштабного обмена по формуле 1000 на 1000.

Глава государства напомнил, что несколько часов назад произошел масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого домой удалось вернуть 390 украинцев – военных и гражданских.

Он поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс.

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов", – сказал Зеленский.

23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Обмен будет продолжаться в эти выходные – в субботу и воскресенье. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Вернуть удалось военнослужащих Военно-Морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.