Трамп заявил об обмене пленными между Украиной и РФ, но он еще не состоялся – источник

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что согласован большой обмен пленными между Россией и Украиной, который "вступит в силу в ближайшее время". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Приветствие обеим сторонам переговоров. Возможно, это приведет к чему-то большому?" – написал он.

Вовлеченный в процесс собеседник LIGA.net сообщил, что обмен пленными еще не состоялся.