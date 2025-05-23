Трамп заявил об обмене пленными между Украиной и РФ, но он еще не состоялся – источник
Президент США Дональд Трамп сообщил, что согласован большой обмен пленными между Россией и Украиной, который "вступит в силу в ближайшее время". Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Приветствие обеим сторонам переговоров. Возможно, это приведет к чему-то большому?" – написал он.
Вовлеченный в процесс собеседник LIGA.net сообщил, что обмен пленными еще не состоялся.
- Большой обмен пленными – единственная реальная договоренность с украинско-российской встречи в Стамбуле 16 мая (подробнее о переговорах здесь).
- ГУР сообщало, что над обменом уже ведется работа. СБУ также информировала, что уже приступила к подготовительным мероприятиям к обмену. Турецкий источник CNN отметил, что процесс будет содержать три категории пленных – детей, гражданских и военных, но официально об этом не сообщалось.
- 17 мая начальник ГУР Буданов сообщил, что обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. Глава делегации РФ Мединский утверждал, что обмен состоится "в ближайшие дни".
- 22 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выполнила свою часть подготовительной работы к обмену с Россией в формате 1000 на 1000.