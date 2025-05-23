Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною та РФ, але він ще не відбувся – джерело

Президент США не назвав кількості полонених, які готуються на обмін

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що погоджено великий обмін полоненими між Росією та Україною, який "набере чинності найближчим часом". Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набере чинності найближчим часом. Вітання обом сторонам переговорів. Можливо, це приведе до чогось великого?" – написав він.

Співрозмовник LIGA.net, залучений до процесу, повідомив, що обмін полоненими ще не відбувся.