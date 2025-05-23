Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною та РФ, але він ще не відбувся – джерело
Президент США Дональд Трамп повідомив, що погоджено великий обмін полоненими між Росією та Україною, який "набере чинності найближчим часом". Про це він написав у соцмережі Truth Social.
"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набере чинності найближчим часом. Вітання обом сторонам переговорів. Можливо, це приведе до чогось великого?" – написав він.
Співрозмовник LIGA.net, залучений до процесу, повідомив, що обмін полоненими ще не відбувся.
- Великий обмін полоненими – єдина реальна домовленість з україно-російської зустрічі у Стамбулі 16 травня (детальніше про переговори тут).
- ГУР повідомляло, що над обміном уже ведеться робота. СБУ також інформувала, що вже розпочала підготовчі заходи до обміну. Турецьке джерело CNN зазначило, що процес міститиме три категорії полонених – дітей, цивільних та військових, але офіційно про це не повідомлялося.
- 17 травня начальник ГУР Буданов повідомив, що обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Голова делегації РФ Мединський стверджував, що обмін відбудеться "найближчими днями".
- 22 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна виконала свою частину підготовчої роботи до обміну з Росією в форматі 1000 на 1000.